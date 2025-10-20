«Νεάντερνταλ» - Αρθρο του Γιώργου Παγάνη - Real.gr

Αν έπρεπε να αναζητήσουμε τις ρίζες του κακού σε αυτόν τον τόπο, πιθανότατα θα το κάναμε ανάμεσα στα θραύσματα της αρχαιότητας, στις αληθινές ιστορίες που ενέπνευσαν τους μεγάλους τραγικούς.

Η άποψη του Γιώργου Παγάνη

Για να έρθουμε στο σήμερα, όμως, είναι υποχρεωτικό να ξυπνήσουμε και να συνέλθουμε από το σοκ της πραγματικότητας των αριθμών. Το 2025 οι συλλήψεις ήταν περισσότερες για ενδοοικογενειακή βία από το 2024! Δηλαδή, η τραγωδία και το μαρτύριο αυτής της κοπέλας, της Κυριακής Γρίβα, με τον τρισάθλιο δήμιό της, ο οποίος, στο δικαστήριο, ως γνήσιος δειλός, ζητούσε ψυχιατρική συνδρομή δήθεν για να γίνει καλά, προφανώς δεν μας δίδαξε τίποτε απολύτως. Οι ειδικοί με τους οποίους συνεργάζεται η Αστυνομία έχουν σκιαγραφήσει το προφίλ του κακοποιητή και θα το παρουσιάσω με τον δικό μου τρόπο. Είναι άνδρας, μάλλον χειροδύναμος, ευερέθιστος και εσωστρεφής.

Μέτριας αντίληψης (στην καλύτερη περίπτωση), με ψυχολογικά τραύματα από την παιδική του ηλικία, ανασφαλής, αγενής, κτητικός, τοξικός, ναρκισσιστής και τις περισσότερες φορές οπλοφορεί (νόμιμα ή παράνομα). Ενώ η εξωτερική του εμφάνιση παραπέμπει σε έναν λεβέντη, στην πραγματικότητα πρόκειται για άτομο δειλό και άτολμο. Χειραγωγεί με στόχο τον απόλυτο έλεγχο και, αν η γυναίκα αντιστέκεται, της επιβάλλεται είτε με βία είτε με προσωπικές απειλές για τη ζωή της αλλά και τη ζωή των ανθρώπων που αυτή αγαπά. Επιχειρεί να τρομοκρατήσει το θύμα επισημαίνοντας ότι αν μιλήσει θα βιώσει κατευθείαν τις συνέπειες. Η πολιτεία οφείλει να δείξει ακόμα μεγαλύτερη πυγμή σε αυτούς τους Νεάντερνταλ που ξέφυγαν από την εξελικτική αλυσίδα και ζουν ανάμεσά μας. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αδικηθούν προληπτικά κατά το στάδιο των απειλών και του εκβιασμού προς τα θύματά τους. Τώρα. Οχι αύριο.