Νεαροί μπήκαν ανενόχλητοι στο Νοσοκομείο Βόλου και άρπαξαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Real.gr

Μια ανεξήγητη κλοπή έγινε στο Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου Βόλου με τους δράστες να παίρνουν ως λεία τους τρείς υπολογιστές, ένα Lap top, μία οθόνη και τρεις τηλεοράσεις.

Την περασμένη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι μπήκαν στον χώρο και αντίκρυσαν μία σπασμένη πόρτα στην πίσω πλευρά του Νοσοκομείου, στην παλιά πτέρυγα, εκεί όπου βρίσκεται η Μονάδα. Αντιλήφθηκαν αμέσως ότι είχαν κάνει φτερά υπολογιστές και τηλεοράσεις και άμεσα ενημέρωσαν τη Διοίκηση, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε την Αστυνομία. Στη Μονάδα ήρθε αστυνομικό κλιμάκιο και πήρε αποτυπώματα κι έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες πιάστηκαν και ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι της Μονάδας ότι μπορούν να παραλάβουν τον εξοπλισμό. “Τα πήραμε όλα πίσω, ήταν άθικτα”, είπαν στο magnesianews.gr.

Η κλοπή όμως αυτή εγείρει πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το επίπεδο ασφάλειας, που υπάρχει στο Νοσοκομείο. “Έχουμε security και δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο”, επεσήμαναν άνθρωποι από τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας. Παρόλα αυτά, εξετάζονται όλα τα σενάρια όπως πως κατάφεραν οι δράστες να εισέλθουν στον χώρο ανενόχλητοι και μάλιστα να σηκώνουν κυριολεκτικά σημαντικό εξοπλισμό τεχνολογίας, χωρίς κανείς να τους δει ή να αντιληφθεί κάποια ύποπτη κίνηση.