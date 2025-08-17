Νέδα: Απεγκλωβίστηκε ο Γάλλος τουρίστας που είχε πέσει σε χαράδρα - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού Γάλλου τουρίστα στη Νέδα, που είχε πέσει από ύψος 5 μέτρων και ήταν τραυματισμένος.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ του Σαββάτου, ο απεγκλωβισμός του Γάλλου τουρίστα στους καταρράκτες της Νέδας, ο οποίος βρέθηκε σε δυσπρόσιτη χαράδρα, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, με συνέπεια να τραυματιστεί.

Το ατύχημα, όπως αναφέρει το ilialive.gr, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο πεζοπόρος γλίστρησε από μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες και έπεσε σε γκρεμό βάθους 5 μέτρων. Από την πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι, ωστόσο διατηρούσε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική και εθελοντές της περιοχής, η οποία όμως ήταν ιδιαίτερη δύσκολη καθώς το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο άτυχος πεζοπόρος είναι δύσκολα προσβάσιμο.

Ο τραυματίας επισκέπτης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανασύρθηκε αρχικά από τη χαράδρα με ασφάλεια από τους πυροσβέστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κρεστένων.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες από Κρέστενα και Κυπαρισσία, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών.