Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του ρασοφόρου YouTuber - Τα απλήρωτα ενοίκια και τα.. συσσίτια - Real.gr

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο αυτοαποκαλούμενος ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μοντέλο αλλά και YouTuber κι ένας ακόμα παλαιοημερολογίτης ιερέας για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα διακίνησής ναρκωτικών και μεταναστών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (11/11) τις απολογίες τους.

Ακόμα το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους μία 43χρονη για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα κι ένας 38χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη (12/11).

Στο κύκλωμα συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς. Από τη δράση τους, σε εμπόριο ναρκωτικών και διακίνηση μεταναστών, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί εναντίον τους και ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν τη δράση τους με συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων. Με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, γίνονταν οι συνομιλίες μεταξύ τους όπως φαίνεται σε νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, δικαστικός επιμελητής μαζί με κλειδαρά έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας στο σημείο προκειμένου να προχωρήσουν σε έξωση, καθώς όπως αποδείχθηκε, ο ρασοφόρος ιερέας δεν πλήρωνε τα ενοίκια για μεγάλο χρονικό διάστημα που ξεπερνούσε το ένα έτος.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ αρχικά είχε νοικιάσει σε κάποια επιχείρηση το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είχε επινοικιάσει ο ιερέας και το μετέτρεψε σε εκκλησία.

Μέσα στην εκκλησία βρισκόταν η κατάκοιτη μητέρα του 46χρονου, η οποία μεταφέρθηκε με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο 46χρονος ήταν διάκονος αλλά καθαιρέθηκε λόγω του βίου του. Τα τελευταία χρόνια δήλωνε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των γνήσιων ορθόδοξων χριστιανών, αλλά η Γ.Ο.Χ. εκκλησία δεν τον αναγνώρισε ποτέ.

Ο Μητροπολίτης Γερόντιος, εκπρόσωπος Τύπου της εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» είπε: «Και πριν από δέκα χρόνια, όταν ο αυτοαποκαλούμενος αρχιεπίσκοπος είχε δημοσιεύσει την εκλογή του και την ενθρόνισή του, είχε εκδοθεί πάλι προς τις Αρχές, προς τους δημοσιογράφους, προς το ποίμνιο της εκκλησίας Δελτίο Τύπου και διευκρίνιζε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανύπαρκτος από το σώμα της εκκλησίας».

Τέλος, νέοι διάλογοι είδαν το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.

Διάλογος 1

Ιερέας : Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);

: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς); Αρχηγός : Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;

: Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες; Ιερέας : Ναι.

: Ναι. Αρχηγός : Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;

: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει; Ιερέας : Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν… Αρχηγός : {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.

: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω. Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

Διάλογος 2