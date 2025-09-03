Νέες αποκαλύψεις για τη Μαφία της Κρήτης: Καρέ-καρέ η δράση της οργάνωσης - Οι επιδείξεις όπλων και τα ραντεβού - Real.gr

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Χανιά και Ρέθυμνο, μετά από πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη τύπου για την υπόθεση, κατά την ταυτόχρονη επιχείρηση της αστυνομίας σε 40 σπίτια εμπλεκομένων στην υπόθεση, κάποιοι αντιστάθηκαν, ενώ σε μία περίπτωση άτομο επιχείρησε να πατήσει αστυνομικό με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα πλέον να αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά αστυνομικού.

Στο προανακριτικό υλικό που ξεπερνάει τις 1.700 σελίδες και προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών με την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών που είχαν τα μέλη της οργάνωσης, αποκαλύπτεται το παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης με φωτογραφίες, βίντεο και αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Μάλιστα σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία παρακολουθούσε τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να φτάσει στη σύλληψή τους.

Μάλιστα, περιλαμβάνεται ακόμα και εκβιασμός αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο, αλλά και παραδόσεις πτυχίων κατ’ οίκον έναντι υψηλού χρηματικού αντιτίμου.

Ειδικότερα, στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής. Σε αυτή τη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τους ζητούσαν 300.000 ευρώ για να τους «πουλήσουν» έγγραφα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε δικαστική διαμάχη για να κρατήσουν τις εκτάσεις που είχαν αγοράσει.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά εκβίαζαν, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα, εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται να τον ρωτάνε: Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα και αυτός να τους απαντάει: «Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο».

Η βοήθεια σε μέλη της οργάνωσης από αστυνομικούς

Την ίδια ώρα και ενώ πολύ σύντομα αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας, ελέγχονται ενέργειες και άλλων αστυνομικών για εμπλοκή στην υπόθεση, πλην του ενός που έχει συλληφθεί, ενώ σχετικό υλικό περιλαμβάνει η δικογραφία που έχει αποσταλεί στην εισαγγελία.

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στην βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν τέσσερις αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί συνομιλίες από τον κοριό της αστυνομίας.

Σε μια από τις τηλεφωνικές επαφές, γίνεται αναφορά στην έρευνα που πραγματοποίησε σε καντίνες η Τουριστική Αστυνομία, στην περιοχή του Μαραθίου. Αρχηγικό μέλος τηλεφωνεί σε αστυνομικό που υπηρετεί στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων και της ζητά πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Η αστυνομικός του λέει για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο καντίνες και ότι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό που αναφέρεται στη δικογραφία και υπογραμμίζει ο ανακριτικός υπάλληλος της Ασφάλειας Χανίων είναι η καταγεγραμμένη φράση «Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά από την στιγμή που έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας δεν μπορώ, ήντα να του πω τώρα». Η φράση αυτή δημιουργεί υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων τα οποία απετράπησαν λόγω της ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής Οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών,και οι πληρωμές ήταν ηλεκτρονικές, προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Αποκαλυπτικοί διάλογοι



Στους διαλόγους αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά αλίευσαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κάποιες από αυτές μιλούσαν ξεκάθαρα για το εμπόριο ναρκωτικών.

Αύριο και μεθαύριο περνούν το κατώφλι του ανακριτή οι πρώτοι συλληφθέντες με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίοι έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν.

Δημογλίδου: Νέες ποινικές διώξεις, ίσως και εντάλματα σύλληψης μέχρι το τέλος της εβδομάδας

«Όσον αφορά την δεύτερη δικογραφία, η οποία παραδόθηκε στον εισαγγελέα και έχει τις υπόλοιπες πράξεις πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων, εκεί αναμένουμε την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ίσως προκύψουν και εντάλματα σύλληψης» επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.

Στη δεύτερη δικογραφία, σημείωσε, αναφέρεται και η υπόθεση της εκβίασης ενός κληρικού. Πρόκειται για την έρευνα που επεκτάθηκε –κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών

«Το ανέφερε και ο κύριος Υπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, ότι όντως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν στη συνέχεια από την Δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις είτε ως ύποπτοι είτε ως κατηγορούμενοι στη συνέχεια της διαδικασίας» συμπλήρωσε, ερωτηθείς αν πρόκειται για νέα πρόσωπα.

Ερωτηθείσα εάν τα μέλη της οργάνωσης έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους και εκτός Κρήτης, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι κινήθηκαν στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως αν το εμπόριο όπλων, για παράδειγμα, καθώς εκεί συνομιλούσαν με κάποια διαδικτυακή εφαρμογή ώστε να βλέπουν το υλικό υποψήφιοι αγοραστές πελάτες, τι οπλισμό θα αγοράσουν, ποιον οπλισμό θα επιλέξουν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάτι έφυγε και εκτός της Κρήτης. Αυτό θα διερευνηθεί στη συνέχεια» προσέθεσε.

Με αφορμή ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επικαλούνταν πολιτικά πρόσωπα για να κάνουν εξυπηρετήσεις και επειδή υπάρχει και η τηλεφωνική συνομιλία που προέκυψε με τον κ. Καμμένο, ερωτηθείσα εάν διαπιστώνεται ενδεχομένως πολιτική εμπλοκή, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι το σύνολο ουσιαστικά των απομαγνητοφωνήσεων βρίσκεται στην εισαγγελική αρχή. «Αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας γνωρίζει τα πάντα ως προς τις συνομιλίες του κυκλώματος, είτε μεταξύ τους τα μέλη, είτε με τρίτα πρόσωπα. Δεν περιγράφεται στην δικογραφία, τη δική μας τουλάχιστον, κάποια ευθύνη για κάποιο πρόσωπο όπως αυτά που μου αναφέρετε. Δεν γνωρίζουμε βέβαια στη συνέχεια από την έρευνα του ανακριτή τι μπορεί να προκύψει. Το θέμα είναι ότι επικαλούνταν διάφορα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα κάποιον δήμαρχο της Κρήτης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως εμπλοκή. Οπότε θα πρέπει να γίνει με πολλή μεγάλη προσοχή μία έρευνα από εδώ και πέρα για να δούμε αν τελικά κάποιοι εμπλέκονται» συνέχισε.

Ως προς τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης που προκαλούν σοκ λόγω των ιδιοτήτων των πρωταγωνιστών αλλά και της «πολύπλευρης» δράσης τους, η κ. Δημογλίδου παραδέχθηκε ότι βρισκόμενη εχθές στα Χανιά για την παρουσίαση της υπόθεσης, κάποιοι πολίτες των Χανίων όπως και δημοσιογράφοι σε τοπικά μέσα ουσιαστικά αυτό που συζητούσαν ήταν ότι όντως μπορεί όλοι στην τοπική κοινωνία να είχαν συζητήσει κάποια φορά για κάποιους από τους συλληφθέντες, ποτέ όμως δεν πίστευαν ότι υπάρχει ένα τέτοιο κύκλωμα που δραστηριοποιείται τόσο στην διακίνηση ναρκωτικών όσο και όπλων και ότι θα προχωρούσαν και σε εκβιασμούς ακόμη και κληρικών.

Όσο για το χρονικό της εξιχνίασης της υπόθεσης, η κ. Δημογλίδου περιέγραψε ότι η έρευνα ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2025, αναζητώντας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, τα μέλη κάποιας οργάνωσης η οποία δραστηριοποιούνταν κατά κύριο λόγο στην διακίνηση ναρκωτικών, παρατηρώντας κινήσεις και έχοντας κάνει ήδη κάποιες συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη συνέχεια προέκυψε το παράνομο εμπόριο όπλων, στο οποίο ήταν Έλληνες οι συμμετέχοντες στην εγκληματική οργάνωση, ενώ στη διακίνηση ναρκωτικών συμμετείχαν και πολλοί αλλοδαποί, κυρίως αυτοί που προωθούσαν τα ναρκωτικά στις πιάτσες.

«Στη συνέχεια όμως της έρευνας προέκυπταν στοιχεία και για άλλες εγκληματικές πράξεις, όπως η εκβίαση, όπως η απόπειρα της τοποθέτησης ενός μηχανισμού σε κάποιον δικηγόρο. το αναφέραμε και χθες στην παρουσίαση. Ουσιαστικά μας προέκυψε στη συνέχεια ο ηθικός αυτουργός της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού το 2024 στην οικία ενός αστυνομικού, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει κάποια σύλληψη και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη. Μπορεί για εμάς ξεκάθαρα να μην υπήρξαν αδικήματα και να μην περιγράφονται, περιγράφονται όμως αναλυτικά συνομιλίες και στοιχεία που είχαν οι αστυνομικοί, τόσο οι αστυνομικοί που κατάφεραν και εισχώρησαν στο κύκλωμα ως μέλη αυτού του κυκλώματος, όσο και οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με τη δημιουργία αυτής της δικογραφίας, τα οποία έχει και ο εισαγγελέας και θεωρώ ότι σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό» συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.

«Ουσιαστικά δραστηριοποιούνταν σε οποιαδήποτε εγκληματική πράξη από την οποία μπορούσαν να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Αυτός ήταν ο τελικός σκοπός και είχαν και τη δυνατότητα να «ξεπλένουν» αυτό το χρήμα σε πλυντήρια που ήταν επιχειρήσεις που διέθεταν κάποια από τα μέλη, όπως και οι άλλοι τρόποι τους οποίους θα πρέπει να διαπιστώσουμε από εδώ και πέρα στην ανάκριση, πού διοχετεύονταν όλα αυτά τα χρήματα που κέρδιζαν» είπε καταλήγοντας η κ. Δημογλίδου.