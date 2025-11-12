Νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο YouTuber - Τα εξωφρενικά ποσά που επινόησε και απέσπασε από καρκινοπαθή - Real.gr

Ο κρυφός βίος τόσο του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ψευτοΐερέα και πρώην μοντέλου, όσο και του 40χρονου βοηθού του σοκάρουν.

Οι δυο τους συνελήφθησαν και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας ήταν υπεύθυνοι για τη διακίνηση των ναρκωτικών, τα οποία έκρυβαν σε ιερό ναό Παλαιοημερολογιτών, στις Τρεις Γέφυρες, που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα».

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο 46χρονος, αυτοαποκαλούνταν «Αρχιεπίσκοπος» και διατηρούσε δημοφιλές κανάλι μαγειρικής στο YouTube. Μάλιστα, μαρτυρία στο MEGA αποκαλύπτει πως η «χειροτόνηση» του έγινε σε μία υπέρλαμπρη τελετή.

«Αυτή είναι μία εκδήλωση του 2015. Και ήρθε εδώ ο κύριος με τη λιμουζίνα, είχε φιλαρμονική από έξω, είχε τσολιάδες, είχε τα πάντα. Και εκεί έγινε από διάκος, παπάς Α. Είχε γίνει μια μεγάλη γιορτή σε εκείνο το ναό. Με μαύρη Mercedes είχε έρθει. Είχε έρθει, του κάνανε υποδοχή… με τα λουλούδια που του δώσανε… Είναι πάρα πολλοί παπάδες, είναι όλοι της παρέας του. Γιατί μας είπε ότι ήταν από την Βουλγαρία και από την Ρουμανία και είχαν έρθει για αυτή την εκδήλωση. Όταν όμως κάποια τραγουδίστρια έλεγε κάποια τραγούδια της, τα ξέρανε νεράκι. Αυτοί είχαν κάνει μια κομπίνα μόνοι τους. Είχαν βρει ένα κενό νόμου και έτσι είχαν γίνει παλαιοημερολογίτες μόνοι τους»

Οι καταγγελίες για τον 46χρονο ψευτοπαπά δεν έχουν προηγούμενο.

«Μετά από μια λειτουργία ενώ έχουμε αφήσει λεφτά εκεί μέσα. Δεν είμαστε πλούσιοι αλλά μια αρτοκλασία ένα πενηντάρικο, μια φανουρόπιτα ένα εικοσάρικο. Κι αφού τελειώνει το μυστήριο, έχει αυτόν τον κήπο έξω. Καθόμαστε εκεί στα τραπεζάκια και βλέπω τον παπά και καπνίζει. Και λέω στον πατέρα Α. ‘’μπορώ να καπνίσω κι εγώ; Επιτρέπεται;’’ και μου λέει ‘’Όχι απαγορεύεται’’. Και του λέω ‘’συγγνώμη πάτερ, ο πατήρ ο άλλος γιατί καπνίζει κι εγώ δεν μπορώ;’’ και απαντά ‘’εκείνος είναι δεσπότης, είναι δικό του εδώ’’. Και λέω ‘’ορίστε;’’».

Μία άλλη μαρτυρία αναφέρει στο MEGA πως ο ψευτοΐερέας έπαιρνε χρήματα για να θεραπεύσει τους καρκινοπαθείς.

Λεγόταν: «Άνθρωπε αγάπα», στείλαμε ανθρώπους δικούς μας, τάχα μου ότι είναι άποροι. Τους πέταξε με τις κλωτσιές από έξω. Δεν βοήθησε ποτέ κανέναν.

Τι τους είπε δηλαδή;

Ότι: «Εμείς είμαστε χωρίς μισθό, πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε εσάς;». Αυτός έκανε κάτι γεύματα, μόνο εκεί που φαινόταν, αν ήταν η τηλεόραση, αν ήταν κάποιοι ηθοποιοί. Το έκανε στοχευμένα, αν πήγαινε ένας φτωχός της γειτονιάς και του ζήταγε ένα πιάτο φαγητό, τον πέταγε με τις κλωτσιές. Έπαιρνε χρήματα ότι θεράπευε τους καρκινοπαθείς και ότι έκανε λιτανείες και πράγματα. Ερχόντουσαν καρκινοπαθείς μέχρι και από την Ξάνθη. Προσπαθούσε να βγάλει λεφτά με κάθε τρόπο. Ήταν στην μάρκα ντυμένος από πάνω μέχρι κάτω. Ψώνιζε στον (βοηθό του) συνέχεια. Πάντως του έκαναν πάρα πολλές δωρεές, οι γείτονες εδώ, μεγάλα ποσά γιατί πίστευαν ότι ταΐζει κόσμο. Έχει φάει χρήμα ο άνθρωπος, όχι αστεία.

Αποκαλύψεις για τον 40χρονο βοηθό του ψευτοΐερέα

Αποκαλυπτικά είναι και στα στοιχεία για τον 40χρονο βοηθό του παλαιοημερολογίτη ψευτοΐερέα. Πρόκειται για το δεξί χέρι του 46χρονου ρασοφόρου, τον άνθρωπο που έμπαινε μπροστά για να διεκπεραιώσει τα πάντα.

Φίλος του 40χρονου λέει:

«Αυτός ήταν ο αρχηγός, το αφεντικό πώς να στο πω. Ότι ήταν για χρήματα που έδινε ο κόσμος στον (….) τα δίνανε. Τους παπάδες που λειτουργούσαν ο (…) τους κατεύθυνε».

Παιδί πενταμελούς οικογένειας και μεγαλωμένος στο Πέραμα, έκανε διάφορες δουλειές από ψήστης μέχρι και υπάλληλος σε οπτικά.

«Γνωρίζονται καμιά εικοσαετία. Αυτός ο δούλευε σε ένα κατάστημα στον Πειραιά με οπτικά και αυτός τον έκανε παπά. Ήταν βοηθός του, αυτός κανονίζει τα πάντα όσον αφορά τις τηλεοπτικές εμφανίσεις τα YouTube και τέτοια», λέει πρώην συνεργάτης του.

Ο 40χρονος βοηθός του ψευτοπαπά στήριζε στα πάντα τον 46χρονο ρασοφόρο ενώ είχε αφιερωθεί στην Ιεραποστολική Αδελφότητα «Άνθρωπε Αγάπα», μέσα από την οποία ωστόσο έβρισκε την ευκαιρία υπό τον μανδύα της φιλανθρωπίας να ζητά λεφτά.

Στο ίδιο μέσο μίλησε ένας άνθρωπος με τον οποίο οι δύο παπάδες είχαν συνεργασία πριν δύο χρόνια.

Μου ζητάγανε λεφτά κάποια στιγμή, συνέχεια τον τελευταίο ένα με ενάμιση χρόνο, ψιλό κάηκαν με έπαιρναν τρεις το πρωί μία τα μεσάνυχτα, εγώ δεν τα σήκωνα, μου έστελναν μήνυμα «δώσε μας 50 € 100 €, εγώ του έχω δώσει πολύ χρήμα».

Πριν πόσο καιρό σου ζήτησε τελευταία φορά λεφτά; Τον Γενάρη, τον Φλεβάρη, τον Μάρτη, τον Απρίλη, τον Μάιο τον Ιούνιο. Σου έλεγε να του τα δώσεις χωρίς να είναι δανεικά;

Θα μου τα επιστρέψουν και καλά, αλλά τα περισσότερα ποτέ.

Τι ποσά σου ζητούσαν;

50,80,100,150.

Μηνύματα με τα οποία ο 40χρονος επίσκοπος ζητούσε χρήματα, επικαλούμενος τον κίνδυνο που διέτρεχε από κάποιον, είδαν το φως της δημοσιότητας. Η περίπτωση του πρώην συνεργάτη των δύο ρασοφόρων φαίνεται ότι δεν ήταν η μοναδική καθώς φαίνεται ότι ο βοηθός του ψευτοπαπά είχε ενάγει σε σύστημα να ζητάει χρήματα.

«Πριν ενάμιση μήνα μου είχε ζητήσει χρήματα αυτός ο (…) στο facebook και μου λέει θέλω μία 200 ευρώ, μία 300 ευρώ του έλεγα δεν έχω και λέει είναι για ανάγκη, άμεσα».

Για να πετύχει τον σκοπό του πάντα επικαλούνταν ανάγκη, ποτέ όμως δεν έλεγε ποια ήταν αυτή.

Ζητούσε και λεφτά από την γειτονιά ;

Ναι ναι ο (…).

Εσένα σου έχει ζητήσει λεφτά.

Μια 200, μια 300. Υπάρχει κάποια ανάγκη μου έλεγε, έχω ανάγκη μου λέει και μετά δεν μου είπε το γιατί, μόνο ανάγκη μου έλεγε, ναι.

Πλέον και οι δύο πήραν το δρόμο για τη φυλακή, ενώ όσοι τους είχαν γνωρίσει προσπαθούν να συνέλθουν από τις εξελίξεις. Το ερώτημα ωστόσο παραμένει, πώς δύο άνθρωποι που επικαλούνταν το Θεό καθημερινά έφτασαν στο σημείο να εκμεταλλεύονται τον πόνο και την ανάγκη συνανθρώπων τους.