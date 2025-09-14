Nέες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Real.gr

Σε διαρκή συναγερμό βρίσκεται το λιμενικό από τα ξημερώματα, καθώς τέσσερις νέες λέμβοι με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν να πλέουν ανοιχτά της Γαύδου!

Ο συνολικός αριθμός όσων περισυνελέγησαν υπολογίζεται σε περισσότερους από 300 ανθρώπους μόνο για σήμερα!

Η Γαύδος, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, θυμίζει νησί σε…πολιορκία! Οι παραλίες της – από την Τρυπητή μέχρι την Καρεβέ και την Κεφαλή – γέμισαν ξαφνικά από εκατοντάδες μετανάστες.

Όπως έγραψε το Cretalive χθες, περισσότεροι από 450 άνθρωποι διανυκτέρευσαν στη Γαύδο, ενώ από σήμερα θα αρχίσει η σταδιακή μεταφορά τους στη Χώρα Σφακίων και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς στα Χανιά, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη 561 μετανάστες!