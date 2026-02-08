Νέες πληροφορίες για τον άνθρωπο-σκιά στην υπόθεση κατασκοπείας με τον 54χρονο Σμήναρχο - Real.gr

Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας αναζητούν οι αρχές.

Όπως αποκάλυψε την ΕΡΤ, η συγκεκριμένα γυναίκα δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό και έχει υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων. Οι Αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή η γυναίκα ήταν παρούσα το 2025 στην Αθήνα, στη συνάντηση του σμηνάρχου με τον Κινέζο κατάσκοπο.

Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα. Οι Αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε και προσέγγισε τον σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Όπως μεταδίδει, επίσης, η ΕΡΤ σχετικά με το προφίλ του Κινέζου πράκτορα, το επίθετό του δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.