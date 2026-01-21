Κακοκαιρία: Νεκρή μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα - Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα - Real.gr

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα, όπου το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν καταστροφικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία γυναίκα πεζή έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα φέρεται να εντοπίστηκε κάτω από όχημα, το οποίο είχε παρασυρθεί από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή, μετά τις ισχυρές καταιγίδες.

Σε εικόνες που κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο διαδικτύου, αποτυπώνονται οι καταστροφές που σημειώθηκαν στη Γλυφάδα τις τελευταίες ώρες: δρόμοι ποτάμια και ορμητικοί χείμαρροι παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους. Τα σταθμευμένα οχήματα επιπλέουν σαν καρυδότσουφλα και παρασύρονται με ορμή.