Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο στη Δράμα – Οδηγούσε αγροτικό με συνεπιβάτες άλλους ανήλικους φίλους του - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στον Βώλακα της Δράμας όταν τέσσερα αγόρια 13, 14 και 15 ετών που κατοικούν στην περιοχή πήραν αγροτικό όχημα και το οδηγούσαν τους δρόμους του χωριού, αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας, σύμφωνα με το thestival.gr

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.