Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο στο Σκαφιδάκι Άργους - Real.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Σκαφιδάκι του Δήμου Άργους-Μυκηνών για το θάνατο του 18χρονου μετά τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.

Σύμφωνα με το argolika.gr, το δυστύχημα έγινε στο δρόμο που οδηγεί προς το Σκαφιδάκι από το δρόμο Άργους-Μύλων, όπου ένα ΙΧ συγκρούστηκε με το μηχανάκι που οδηγούσε ο άτυχος νέος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών ερευνά για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

“Χθες (6.9.2025) το απόγευμα, στη συνδετήρια οδό Σκαφιδακίου – Π.Ε.Ο. Άργους-Τριπόλεως, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 45χρονη ημεδαπή, συγκρούστηκε με προπορευόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε 18χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 18χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών.”