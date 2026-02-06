Quantcast
Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα - Real.gr
real player

Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

18:11, 06/02/2026
Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

Σύνοψη από το

  • Ένας 45χρονος αλλοδαπός εργάτης έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής στον Άρι Μεσσηνίας, όταν καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα ενώ έσκαβε για δίκτυο ομβρίων υδάτων. Το έδαφος υποχώρησε ξαφνικά στο σημείο που εργαζόταν.
  • Συνάδελφοί του προσπάθησαν να τον βοηθήσουν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ο άτυχος εργάτης είχε ήδη καταλήξει από το σημείο του συμβάντος.
  • Το Α.Τ. Καλαμάτας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού εργατικού δυστυχήματος.
Εργατικό δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στον Άρι Μεσσηνίας.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 45χρονος εργάτης χειριστής κομπρεσέρ, μέλος συνεργείου εργολάβου, έσκαβε για δίκτυο ομβρίων υδάτων, όταν ξαφνικά, σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος στο σημείο που έσκαβε υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να καταπλακωθεί από χώμα και μπάζα.

Όπως αναφέρει messinialive.gr, άμεσα στο σημείο προσέτρεξαν να τον βοηθήσουν συνάδελφοί του ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο 45χρονο.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ για μισή ώρα, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρινόταν. Ο 45χρονος εργάτης έφερε τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά, και είχε καταλήξει ήδη από το σημείο του συμβάντος. Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Καλαμάτας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

17:44 06/02
Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

18:11 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
Τραγωδία στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί ως διακινητής

Τραγωδία στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί ως διακινητής

17:22 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Κολυδάς: Σαν τον «καιρό της Μαρμότας...» – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Κολυδάς: Σαν τον «καιρό της Μαρμότας...» – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

18:37 06/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

13:53 06/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved