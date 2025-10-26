Πυροβολισμοί στην Κίσσαμο Χανίων: Νεκρός 52χρονος σε γιορτή - Συγγενείς θύμα και δράστης - Real.gr

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την τραγωδία στη γιορτή κάστανου όταν έπεσαν πυροβολισμοί και τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 52χρονος.

Κάποια στιγμή και ενώ στην πίστα ήταν ένας 52χρονος, τον πλησιάζει ένας άντρας, βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί δύο με τρεις φορές στο στήθος και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο δράστης και το θύμα φαίνεται να είναι ξαδέρφια και είχαν πρόσφατα προσωπικές διαφορές. «Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας. «Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα».

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους διοργανωτές και τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν τις Αρχές.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα και να διαπιστώνουν πως ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί τον παρέλαβαν και διαπίστωσαν πως είχε καταλήξει από τα βαρύτατα τραύματά του.

Αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες συλλέγοντας στοιχεία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

