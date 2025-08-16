Νεκρός ανασύρθηκε 56χρονος από τη θάλασσα στα Νέα Πλάγια - Real.gr

Quantcast
Νεκρός ανασύρθηκε 56χρονος από τη θάλασσα στα Νέα Πλάγια

11:00, 16/08/2025
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας στα Νέα Πλάγια, του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής ένας 56χρονος. Για το περιστατικό ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών. Στον 56χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

