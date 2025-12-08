Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός ανασύρθηκε ο 40χρονος από το φαράγγι του Αμπά - Real.gr

«Μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών», ανέφερε ο υποστράτηγος Κώστας Ψαρρός

Σύμφωνα με το neakriti, τραγικό τέλος είχε η ανάσυρση του 40χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Κυριακής (07/12) κατά τη διάρκεια κατάβασης canyoning στο Φαράγγι του Αμπά, στις Τρεις Εκκλησίες Αστερουσίων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, πυροσβέστες και διασώστες παραμένουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας.

Ο υποστράτηγος Κώστας Ψαρρός, συντονιστής Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών στην περιοχή.

Ο υποστράτηγος επισήμανε ότι το δύσβατο ανάγλυφο, η χαράδρα και τα προβλήματα επικοινωνίας καθιστούν την επιχείρηση εξαιρετικά απαιτητική, με μέλη της ομάδας να βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις για συνεχή επικοινωνία με το συντονιστικό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο συντονιστής Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, υποστράτηγος Κώστας Ψαρρός:

«Σήμερα επιχειρείται η μεταφορά του τραυματία σε ψηλότερο σημείο, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να γίνει αεροδιακομιδή από εκεί. Εναλλακτικά, η επιχείρηση προβλέπεται να συνεχιστεί με επίγειες δυνάμεις. Το έργο των διασωστών δυσκολεύει σημαντικά λόγω του δύσβατου εδάφους, της χαράδρας αλλά και των προβλημάτων στην επικοινωνία, καθώς το σημείο δεν έχει επαρκή κάλυψη σήματος. Για τον λόγο αυτό, μέλη της ομάδας βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση, όπου υπάρχει επικοινωνία, για τη συνεχή μεταφορά πληροφοριών. Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 31 έως 35 άτομα, ενώ μαζί με τον τραυματία βρίσκονται και δύο φίλοι του. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι σοβαρά τραυματισμένος, ωστόσο η ακριβής κατάσταση της υγείας του αναμένεται να εκτιμηθεί από γιατρούς μόλις ολοκληρωθεί η ανάσυρσή του. Πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών στην περιοχή, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την ασφαλή ολοκλήρωσή της», όπως δήλωσε ο Κώστας Ψαρρός.

Το χρονικό της επιχείρησης

Η διάσωση ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, όταν ο 40χρονος είχε ολοκληρώσει την κατάβαση από τον καταρράκτη ύψους 145 μέτρων και τραυματίστηκε στην πορεία προς τις Τρεις Εκκλησιές. Αμέσως κινητοποιήθηκαν 16 μέλη της ΕΜΑΚ και 12 δασοκόμαντος της ΕΜΟΔΕ, σχηματίζοντας μια από τις πιο σύνθετες επιχειρήσεις λόγω του απότομου και ιδιαίτερα απαιτητικού εδάφους.

Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του και παρουσίαζε καλή γενική εικόνα, ωστόσο η μεταφορά του απαιτούσε λεπτομερή σχεδιασμό. Οι διασώστες παρέμειναν όλη τη νύχτα στο σημείο, περιμένοντας το φως της ημέρας για την ασφαλή ανύψωση με το ελικόπτερο. Παράλληλα, εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές διαδρομές για επίγεια μεταφορά, με χρήση σκοινιών σε δεκάδες τεχνικά σημεία, ενώ δεν αποκλείεται η επιστροφή του τραυματία προς την κορυφή του καταρράκτη να απαιτήσει νέα επιχείρηση υψηλής τεχνικής δυσκολίας.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται, με τις αρχές να αξιολογούν βήμα-βήμα τις συνθήκες στο πεδίο για την ασφαλή ολοκλήρωση της διάσωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Πυροσβεστικής, «περί τις 13:35 χθες 7/12/2025 κλήθηκε η Υπηρεσία μας για πτώση ατόμου ελληνικής καταγωγής στο φαράγγι του Αμπά στον Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, 19 άτομα της 3ης ΕΜΑΚ, 12 άτομα της 3ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 4 άτομα από το Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύργου. Με την άφιξη των δυνάμεων λόγω του δυσβατου της περιοχής ζητήθηκε ελικόπτερο με βαρούλκο διάσωσης, που όμως λόγω των καθοδικών ρεύματων στην περιοχή δήλωσε αδυναμία προσέγγισης. Η επιχείρηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη με επίγειες δυνάμεις».