Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό - Real.gr
Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό

21:58, 25/12/2025
Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό

Τραγικό θάνατο βρήκε ανήμερα των Χριστουγέννων διανομέας όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ στον παράδρομο της Αττικής Οδού (έξοδο για Μαρκόπουλο) στο ύψος του Χαλανδρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:10. Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο και διαπίστωσε ότι ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγ. Παρασκευής.

