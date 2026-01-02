Νεκρός ένας 23χρονος σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο – Ένας σοβαρά τραυματίας στο Ίλιον - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου με θύμα τον 23χρονο νεαρό οδηγό του οχήματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στη μπάρες του δρόμου και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών και δύο οχημάτων της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου και έπειτα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Νωρίτερα μέσα στη νύχτα άλλο ένα τροχαία σημειώθηκε στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου. Δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων 21 ετών, ελληνικής καταγωγής.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας, ο συνεπιβάτης του ενός ΙΧ σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος, ο οδηγός του ΙΧ, με πιο ελαφρά τραύματα.