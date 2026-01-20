Quantcast
Νεκρός ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης - Real.gr
Νεκρός ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης

00:20, 20/01/2026
Νεκρός ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Νεστάνη Τρίπολης

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κατοικία στη Νεστάνη της Τρίπολης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 σε διπλοκατοικία στην κοινότητα Νεστάνη Τρίπολης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό με εγκαύματα, ενώ λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην οικία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

