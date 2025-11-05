Νεκρός βρέθηκε 26χρονος σε Airbnb με τραύμα από όπλο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Real.gr

Ο 26χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του βάζοντας το όπλο στον κρόταφό του.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 26χρονος άνδρας, αλβανικής υπηκοότητας, το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb στην οδό Δωδεκανήσου. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις γύρω στις 9:30 το βράδυ, έπειτα από κλήση μιας 29χρονης Ελληνίδας, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα μαζί με τον 26χρονο.

Ο 26χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του βάζοντας το όπλο στον κρόταφό του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, φυσίγγια, καθώς και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην αυτοχειρία. Επιπλέον, η 29χρονη σύντροφος του θύματος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Λευκού Πύργου.