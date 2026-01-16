Νεκτάριος Γαλίτης: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας - Συγκινεί το «αντίο» του Μιχάλη Ιατρόπουλου - Real.gr

Quantcast
14:16, 16/01/2026
Νεκτάριος Γαλίτης: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας – Συγκινεί το «αντίο» του Μιχάλη Ιατρόπουλου

Την τελευταία του πνοή άφησε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης και ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στο Instagram.

Η συγκινητική ανάρτηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας, κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου.

Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου», σημείωσε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.


 

