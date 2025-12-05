Quantcast
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες - Real.gr
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ – Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

12:33, 05/12/2025
Oι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το μεσημέρι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση, που εκδόθηκε την Τετάρτη (3/12) και επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Αύριο, προβλέπεται ότι από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι

 

