Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες - Real.gr

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

11:34, 02/10/2025
Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο Παρασκευή (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

 

