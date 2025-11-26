Nέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Real.gr

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

α. Τα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και Ήπειρος.

β. Από το απόγευμα Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησος.

γ. Από το βράδυ η ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει αύριο (27/11) και την Παρασκευή (28/11) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα

Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Την Επιτροπή συγκάλεσε σήμερα ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Τετάρτη θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά και από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία.

2) Την Πέμπτη κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, τη Λακωνία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

3) Την Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και πιθανόν στα Δωδεκάνησα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.