Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα μετεωρολογικά δεδομένα για τα επόμενα 24ωρα - Real.gr

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα – Δείτε εικόνες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ KΥΡΙΑΚΗ 09-11-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία από το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες το πρωί.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και το μεσημέρι, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα κατά τόπους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και από το βράδυ στη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, βαθμιαία από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διεύθυνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο νότιο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η ΓΓΠΠ (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr