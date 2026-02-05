Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες - Real.gr

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο (6/2) ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί.

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.