Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες - Τι είπε ο Τάσος Αρνιακός στον realfm - Real.gr

Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Η κακοκαιρία που ήδη πλήττει αρκετές περιοχές συνεχίζεται έως αύριο το μεσημέρι με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το μεσημέρι της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα στην Αττική.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112 που εστάλη σε κατοίκους της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα μέχρι το βράδυ γ. στην Αττική σήμερα μέχρι νωρίς το βράδυ δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα το απόγευμα ε. στις Κυκλάδες σήμερα από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ σήμερα έως και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο ζ. στα Δωδεκάνησα αύριο, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου σήμερα τη νύχτα προς αύριο Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ ε. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα – βράδυ στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι αύριο το πρωί στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)

Αρνιακός στον Realfm 97,8: Περιμένουμε ισχυρή βροχή στην Αθήνα – Οι ανώνυμες κακοκαιρίες είναι ήπιες

Για μία κακοκαιρία από τα παλιά έκανε λόγο ο μετεωρολόγος του Realfm 97,8 Τάσος Αρνιακός, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Είναι μία ανώνυμη κακοκαιρία. Όταν βλέπουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν έχουν όνομα, είναι ήπιες. Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Βεβαίως θα έχουμε βροχή στην Αθήνα από τις 11:00 – 12:00 έως τις 16.00 – 17.00, περιμένουμε ισχυρή βροχή στην Αθήνα και δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες κεραυνοπτώσεις» περιέγραψε.

Στην ερώτηση, εάν θα υπάρξουν και πλημμυρικά φαινόμενα, ο κ. Αρνιακός απάντησε: «Η Αθήνα πνίγεται σε μια κουταλιά νερό… Προβλέπεται να πέσει όσο νερό πέφτει τον Ιανουάριο. Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα περιμένουμε χιόνια. Bεβαίως χιονίζει από τη Λαμία και πάνω, στις ορεινές, ημιορεινές αλλά και πεδινές περιοχές και βεβαίως στις ημιορεινές πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, όπως η Φλώρινα, η Καστοριά, η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα, τα Γρεβενά. Εκεί τα χιόνια θα είναι περισσότερα, αλλά δεν θα κρατήσουν πολύ. Από το βράδυ θα σταματήσουν, και με τους νοτιάδες που έρχονται, θα λιώσουν πολύ γρήγορα».

«Στην Αττική δεν περιμένουμε χιόνια, μόνο στην Πάρνηθα, στα 800 – 900 μέτρα. Οι άνεμοι είναι σημαντικοί ιδιαίτερα στον Πατραϊκό κόλπο όπου έχουμε εντάσεις 10 και 11 μποφόρ, η θάλασσα έχει βγει έξω με ότι αυτό συνεπάγεται για την κυκλοφορία στη γέφυρα που ούτως ή άλλως είναι προβληματική από χθες» πρόσθεσε.

Ο Τάσος Αρνιακός σημείωσε πως οι περισσότερες βροχές θα πέσουν σήμερα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία), στην Εύβοια, στην Αττική, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα.

«Τα περισσότερα χιόνια θα πέσουν στις περιοχές που προανέφερα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μέτσοβο, Καστοριά, Βέροια, Γιαννιτσά, όμως θα ναι κάτι σύντομο. Μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν οι χιονοπτώσεις και μετά με τους νοτιάδες η θερμοκρασία θα ανέβει πολύ. Θα φτάσουμε τους 17-18 βαθμούς ιδιαίτερα την Κυριακή, στην Κρήτη δεν αποκλείεται να δούμε 20 και 21 ακόμα βαθμούς» κατέληξε ο μετεωρολόγος του Realfm 97.8.



Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα, στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα κυρίως στη Μεσσηνία όπου στα νότια θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αχαΐας) και μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα (κυρίως σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία όπου θα είναι ιδιαίτερα έντονα), στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ και το απόγευμα στη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας και μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας και της Κορινθίας).

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Κυκλάδες το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν και στα νότια θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.