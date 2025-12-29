Νέο Ηράκλειο: 16χρονος απείλησε με μαχαίρι δύο 12χρονες -«Κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή με τον άσχημο τρόπο»» - Real.gr

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο 12χρονες στο Νέο Ηράκλειο, όταν ένας ανήλικος τις απείλησε με μαχαίρι, απαιτώντας να του παραδώσουν ό,τι είχαν επάνω τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν, δράστης ήταν ένας 16χρονος, ο οποίος μέρα μεσημέρι πλησίασε τα δύο κορίτσια και, κρατώντας μεγάλο μαχαίρι, επιχείρησε να τις ληστέψει.

Ο πατέρας της μίας ανήλικης περιέγραψε στο STAR όσα εκτυλίχθηκαν: «Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε “κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή με τον άσχημο τρόπο”, δείχνοντας τους το μαχαίρι. Μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους του έδωσαν το κινητό».

Οι δύο φίλες είχαν βγει για μια σύντομη βόλτα κοντά στα σπίτια τους, όταν αιφνιδιάστηκαν από τον ανήλικο, ο οποίος τις απείλησε προκειμένου να τις κλέψει. Αμέσως μετά τη ληστεία, ο 16χρονος τράπηκε σε φυγή, ενώ τα έντρομα κορίτσια ζήτησαν βοήθεια από συνομήλικό τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Παρά το γεγονός ότι ο νεαρός φέρεται να άλλαξε μπλούζα για να μην αναγνωριστεί, επέστρεψε στο σημείο του περιστατικού, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.