Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με την απειλή μαχαιριού λήστεψε δύο 12χρονες – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω - Real.gr

14:49, 07/12/2025
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 16χρονος στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε το κινητό δύο 12χρονων κοριτσιών.

Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ειδικότερα, ο ανήλικος χθες το απόγευμα πλησίασε τα δύο μικρά κορίτσια τα απείλησε με μαχαίρι και τους άρπαξε τα κινητά.

Κλήθηκε η Ομάδα ΔΙΑΣ που εντόπισε τον 16χρονο σε κοντινή απόσταση, ο οποίος μόλις είδε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν το μαχαίρι και το κινητό, το οποίο επιστράφηκε στις ανήλικες.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι και το κινητό τηλέφωνο το οποίο και αποδόθηκε στην κάτοχό του.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε γονέα του για παραμέληση εποπτείας.

