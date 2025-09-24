Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για απόπειρα αρπαγής αλυσίδας από άνδρα - Real.gr

Δύο ανήλικοι αλλοδαποί, 17 και 18 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής (21/9), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, την Παρασκευή (19/9) οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν πεζό άνδρα στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου και με χρήση βίας αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρυσή αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους δύο ανήλικους ως δράστες της ανωτέρω απόπειρας ληστείας και τους εντόπισαν δύο ημέρες μετά, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σημειώνεται ότι ο 17χρονος δεν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.