Νέο Ηράκλειο: Σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο - Real.gr

Ένα νέο περιστατικό ανήλικης βίας ήρθε να προστεθεί στη μεγάλη λίστα των τελευταίων χρόνων. Αυτή τη φορά στο Νέο Ηράκλειο. Οι εικόνες βίας που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το βίντεο του MEGA, είναι αδιανόητες και μόνο τρόμο προκαλούν…

Μάλιστα όλα γίνονται στην είσοδο ενός σχολείου, σε μία συμπλοκή που συμμετέχουν και μαθητές πέρα από τους εξωσχολικούς.

Οι ανήλικοι πέφτουν ομαδικά πάνω σε ανήλικο και τον χτυπούν. Οι κλωτσιές είναι στοχευμένες, τα χτυπήματα είναι βίαια και ο στόχος είναι να κάνουν όσο γίνεται μεγαλύτερο κακό στο θύμα.

Το ξύλο κρατάει για πολύ ώρα, σε ένα κεντρικό σημείο του Νέου Ηρακλείου και όμως κανείς δεν τολμάει να σταματήσει το κακό.

Φόβος και τρόμος από τη «βεντέτα»

«Γίνεται χαμός πραγματικά, η καθημερινότητα δεν είναι αυτή που μπορεί κάποιος να φανταστεί δίπλα σε ένα σχολείο. Έρχονται εξωσχολικοί, έχουν βεντέτες να το πω έτσι αναπτύξει με εσωσχολικούς. Όλα αυτό επεκτείνεται και στη γύρω γειτονιά, σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους, προπηλακισμοί, έχουν ξηλώσει κάγκελα από το σχολείο που είναι απέναντι από την πλατεία και εισβάλουν μέσα. Γενικότερα επικρατεί μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχει μία διακίνηση ναρκωτικών», αναφέρει κάτοικος.

Ένα παιδί θα πει πως όλα έγιναν για μία κοπέλα.

«Ήταν ένας που μιλούσε σε μία κοπέλα. Η κοπέλα τα είχε με έναν άλλο, αλλά δεν το ήξερε το παιδί που μιλούσε. Το έμαθε αυτός που τα είχε με το κορίτσι και του την μπήκε».

«Οι μαθητές που ενεπλάκησαν στον καβγά είναι από το 1ο λύκειο, από το 1ο γυμνάσιο αλλά και μαθητές από άλλα σχολεία της περιοχής. Πρόκειται όμως για παιδιά κυρίως Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι εξωσχολικοί ήρθαν έξω από το σχολείο μας για να τσακωθούν με έναν συμμαθητή μου που ‘’έκλεψε’’ την κοπέλα ενός εξ’ αυτών», είπε μία μαθήτρια.

Η Αστυνομία έφτασε σχετικά γρήγορα μετά από τηλεφώνημα πολίτη.

«Πάει σε άλλο σχολείο η κόρη μου, απλώς ήταν κάποιοι συμμαθητές της από το 15μελές μέσα στο επεισόδιο. Ήταν του 1ου Γυμνασίου και του Λυκείου και κάποιοι από το 5ο Γυμνάσιο. Ένας που είναι στο σχολείο της κόρης μου, η κόρη μου ξέρει ότι κυκλοφορεί με μαχαίρι. Αυτό έγινε την Παρασκευή που είχανε κατάληψη εκεί στο 1ο Γυμνάσιο. Από ό,τι μου λέει η κόρη μου το θεωρούν και μαγκιά να πάνε να τσακώνονται και τέτοια. Από αυτό που είδα, εγώ ανατρίχιασα. Για μίσος μιλάμε, λες και έχουνε να χωρίσουν δεν ξέρω τι έχουνε… Δηλαδή μπουνιές στο κεφάλι, κλωτσιές να πέφτουν κάτω», αναφέρει ο πατέρας μαθήτριας.