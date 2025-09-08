Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Ένα νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ασθενή, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (7/9), σε ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η σύζυγος ενός 67χρονου ασθενούς κάλεσε την Άμεση Δράση και ενημέρωσε για λάθος μετάγγιση αίματος στον ασθενή. Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, στον άνδρα -ο οποίος νοσηλευόταν με σοβαρή ασθένεια- είχε δοθεί μισή μονάδα αίματος, λάθος ομάδας. Η σύζυγός του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό συνελήφθησαν ο Προϊστάμενος της κλινικής και μία νοσηλεύτρια.