Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Θύμα οδηγός μοτοσυκλέτας - Real.gr

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 και μισή τα ξημερώματα της Κυριακής στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στην οδό Θεμιστοκλέους Σοφούλη, με θύμα έναν 41χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διέμενε πάρα πολλά χρόνια στο νησί.

Από τα πρώτα στοιχέια που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, προκύπτει ότι ο 41χρονος, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε ειδικό μεταλλικό κάδο ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μπάζων.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφθασαν στο σημείο, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρός καθώς εκτιμάται ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.