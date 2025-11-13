Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου - Real.gr

Νέα βίντεο, με τις στιγμές μετά το μακελειό στα Βορίζια, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, φαίνεται το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη να βγαίνει από το σπίτι του με την όπισθεν και να κατευθύνεται με ταχύτητα προς το σημείο της συμπλοκής. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 39χρονος έπεσε νεκρός. Αυτή ήταν η τελευταία του διαδρομή, λίγο πριν το αιματηρό επεισόδιο που συγκλόνισε την Κρήτη.

Λίγο αργότερα, φαίνεται η σύζυγος του Φανούρη να βγαίνει πανικόβλητη από το σπίτι και να τρέχει προς το σημείο που έγινε το μακελειό, μόλις ειδοποιείται πως ο άντρας της έχει τραυματιστεί. Όταν έφτασε, αντίκρισε την ανείπωτη τραγωδία.

Λίγη ώρα αργότερα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα λευκό αγροτικό να τρέχει στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ανήκει σε μέλος της οικογένειας Καργάκη που είχε φτάσει στο σημείο.

Στην καρότσα του οχήματος βρισκόταν το σώμα του Φανούρη, ενώ ένας άντρας προσπαθεί να του προσφέρει βοήθεια – μια εικόνα σπαρακτική που μαρτυρά το χάος των στιγμών.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν κατασχέσει τα μαύρα, σκισμένα ρούχα που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.