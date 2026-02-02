Νέο βίντεο από την αρπαγή του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο - Real.gr

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε θύμα αρπαγής στην Ελευσίνα. Στο υλικό φαίνεται το θύμα να περπατάει, πριν τέσσερις δράστες τον ακινητοποιήσουν με όπλο και τον επιβιβάσουν βίαια σε κλεμμένο όχημα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το βίντεο καταγράφεται ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι 4 δράστες, να κινείται από την αντίθεση κατεύθυνση, και να πλησιάζει τον 27χρονο. Όπως έχει γίνει γνωστό, ένας δράστης ακινητοποίησε τον 27χρονο με την απειλή όπλου τον οδήγησε με τη βία μέσα στο όχημα, με το οποίο εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ανάλυση του βίντεο και τις πινακίδες κυκλοφορίας προκύπτει ότι το όχημα ήταν κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δράστες εκτέλεσαν τον 27χρονο με 10 σφαίρες, πισώπλατα. Αυτό προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε εννιά σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.

Σε βάρος του θύματος φαίνεται πως είχε προηγηθεί και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο. Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Ο τρόπος που αυτό το έγκλημα έγινε και η κατάληξή του θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει όμως και μένος σε βάρος του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε η σορός, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Αρχικά υπήρχε μια στάση αναμονής από πλευράς αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή για λύτρα, καθώς η οικογένεια του νεαρού είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.