Νέο Δ.Σ. στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου - Πρόεδρος ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μάρκος Χολέβας

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοίνωσε τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. που αντικαθιστά το απερχόμενο το οποίο παραιτήθηκε σύσσωμο την Παρασκευή.

Το νέο Δ.Σ αποτελούν οι: · Μάρκος Χολέβας, Πρόεδρος · Ελένη Χανδρινού, Αντιπρόεδρος · Ιφιγένεια Βλαχογιάννη · Μαρία Καλλιμάνη · Αργύρης Παπαδημητρόπουλος · Isabelle Fauvel

· Δάφνη Χατζηπροκοπίου

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ «στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι η άμεση επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει με το Ειδικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΚ με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών του προς όφελος της κινηματογραφικής κοινότητας στο σύνολό της, την επίσπευση των διαδικασιών του και την επίτευξη των ιδρυτικών του σκοπών».

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μάρκος Χολέβας

Γεννήθηκε στο Στρασβούργο. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Σχολή της Ευγενίας Χατζίκου. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά σεμινάρια στη Γαλλική τηλεόραση (FR-3 Alsase) και στην INEP- Paris. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του κινηματογραφικού περιοδικού Κινηματογραφικά Τετράδια και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Φεστιβάλ Super-8 Θεσσαλονίκης. Δίδαξε στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ σκηνοθεσία και τηλεοπτική? παραγωγή?. Έχει διατελέσει μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ενώ ως ειδικός σύμβουλος του ΕΚΚ ανέλαβε την δημιουργία του Hellenic Film Commission. Έχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ, δύο τηλεταινίες και δύο μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας. Η πρώτη του τηλεταινία Όνειρα Γλυκά είχε περιληφθεί στην ταινιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου Πομπιντού του Παρισιού, ενώ η διεθνής συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα τιμήθηκε με την αιγίδα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pat Cox.

Ελένη Χανδρινού

Η Ελένη Χανδρινού εργάζεται ως παραγωγός και σύμβουλος οπτικοακουστικών στις Βρυξέλλες και την Αθήνα. Από το 2002 ως το 2014 εργάστηκε στο πρόγραμμα MEDIA (Creative Europe) της ΕΕ στις Βρυξέλλες, μεταξύ άλλων στα τμήματα χρηματοδότησης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, καθώς και στην αξιολόγηση προτάσεων κινηματογραφικής διανομής Ευρωπαϊκών ταινιών. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη από το Vrije Universiteit Brussel.

Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια. Έχει πτυχίο σε Business Studies (Finance & Accounting) και μεταπτυχιακό τίτλο σε Management από το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Διατηρεί με την οικογένειά της τον μοναδικό κινηματογράφο της Βέροιας, με δυο χειμερινές και μια θερινή αίθουσα, που λειτουργεί από το 1953 μέχρι και σήμερα. Τον Ιούνιο, ο κινηματογράφος επελέγη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities που δημιουργήθηκε με σκοπό τη στήριξη καινοτόμων πολιτιστικών κέντρων με επίκεντρο κινηματογραφικές αίθουσες, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει περιορισμένη κινηματογραφική και πολιτιστική υποδομή. Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε δική της επιχείρηση που λειτουργεί από το 2003. Είναι, μέλος της Κινηματογραφικής Ένωσης Βορείου Ελλάδος, μέλος των Europa Cinemas, μέλος του Assembly of European Regions και πολλών άλλων φορέων.

Μαρία Καλλιμάνη

Η Μαρία Καλλιμάνη γεννήθηκε στο Αίγιο και σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια φοίτησε στην Ανώτατη Δραματική Σχολή του Θεατρικού Οργανισμού «Μορφές», του θεάτρου Εμπρός. Στο θέατρο έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους σε έργα όπως Αγγέλα, Φλαντρώ, Ποιός φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ, Χειμωνιάτικο παραμύθι, Μαυροπούλι, Βάσσα, Λάσπη, Τρωάδες, Στάλλερχοφ, Εκδοχή του Μπράουνιγκ, Τα παιδιά του ήλιου, Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα, Colossus, Καινούρια σελίδα, Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα, Ο θάνατος του εμποράκου κ.α. Στον κινηματογράφο έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Το 2015 απέσπασε το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για την ερμηνεία της στην ταινία Στο Σπίτι του Α. Καρανικόλα, και έχει υπάρξει υποψήφια Α' γυναικείου ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τις ταινίες Μαχαιροβγάλτης του Γ. Οικονομίδη και Νοτιάς του Τ. Μπουλμέτη.

Αργύρης Παπαδημητρόπουλος

Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Κινηματογράφο στην Μ. Βρετανία. Οι δύο πρώτες μικρού μήκους ταινίες που σκηνοθέτησε, το Εκκρεμές (2003) και το Tender (2004), προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν σε πολυάριθμα φεστιβάλ. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, το Bank Bang (2009), έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Ελλάδα (500.000 εισιτήρια), έλαβε πολλές θετικές κριτικές, ενώ απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η επόμενη ταινία του, το Wasted Youth (2011), άνοιξε το 40ο φεστιβάλ του Ρότερνταμ και ταξίδεψε σε 40 φεστιβάλ σε όλον τον κόσμο. Η τρίτη ταινία του, το Suntan (2016), που επίσης έκανε την πρεμιέρα της στο Ρότερνταμ, έλαβε πλήθος βραβείων διεθνώς (όπως το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου), ενώ υπήρξε υποψήφια για το βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τελευταία του ταινία, Monday (2021), έκανε μόλις την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Τορόντο, και είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του. Έχει κάνει την παραγωγή σε σημαντικές ταινίες του νέου ελληνικού σινεμά, ενώ έχει σκηνοθετήσει περισσότερα από 300 διαφημιστικά, καθώς και κοινωνικές καμπάνιες για την Διεθνή Αμνηστία, την ActionAid και άλλους φορείς.

Isabelle Fauvel

H Ιζαμπέλ Φοβέλ είναι παραγωγός και ειδική στην ανάπτυξη κινηματογραφικών ταινιών, με πολύχρονη εμπειρία σε όλον τον κόσμο, με εμπειρία στο scouting νέων ταλέντων αλλά και λογοτεχνικών έργων, στην ανάπτυξη και επιμέλεια σεναρίων, και σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Έχει εργαστεί σε πολλές ταινίες που έχουν επιλεγεί αλλά και βραβευθεί σε Φεστιβάλ όπως των Καννών, του Βερολίνου και του Τορόντο. Σχεδιάζει και διδάσκει σε σεμινάρια ανάπτυξης σεναρίων, και στο πλαίσιο αυτό έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το ΕΚΚ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, αλλά και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου είναι μέντορας στο Studio και στο Talent Lab, και το Torino Film Lab στο πλαίσιο του οποίου συνίδρυσε το Adapt Lab για την προσαρμογή βιβλίων σε σενάρια. Είναι scout για το Jerusalem International Film Lab και συμμετείχε σε πολλά έργα, όπως το σχεδιασμό της Σχολής Τηλεόρασης και Κινηματογράφου της Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών της Πράγας (FAMU). Έχει σπουδάσει Βυζαντινή Ιστορία στη Σορβόννη.

Δάφνη Χατζηπροκοπίου

Η Δάφνη Χατζηπροκοπίου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι δικηγόρος με τομείς εξειδίκευσης την πνευματική ιδιοκτησία, τη βιομηχανική ιδιοκτησία και το εμπορικό δίκαιο. Από το 2020 συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή.