Nέο κύμα καύσωνα - Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα

Θερμότερες αέριες μάζες από την Αφρική αναμένεται να κινηθούν προς τη χώρα μας, όπου σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, θα προκαλέσουν νέα άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: meteo.gr

Σύμφωνα με τον προγνωστικό χάρτη στο επίπεδο των 850 hPa (περίπου στο ύψος των 1500 μέτρων), τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 29/06 οι θερμότερες αέριες μάζες που βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική, θα αρχίζουν να κινούνται προς τη χώρα μας (Χάρτης 1), με αποτέλεσμα τη σταδιακή νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη 29/06 οι μέγιστες θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσουν τοπικά τους 37-39 ?C, ενώ στα βόρεια τους 35-36 ?C. Στα νησιωτικά τμήματα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας στο Ανατολικό Αιγαίο 35-37 ?C και τοπικά στην Κρήτη και στην Ανατολική Ρόδο έως τους 38 ?C, στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο τους 33-34 ?C. Στο Χάρτη 2 παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες μέγιστες θερμοκρασίες για τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 29/06.

Επιπλέον, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες της Τρίτης 29/06, στα κεντρικά, βόρεια ορεινά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της Πελοποννήσου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Επισημαίνεται ότι :