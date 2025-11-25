Νέος Κόσμος: «Απείλησε ότι θα σκοτώσει και εμένα» - Τι λέει ο δημοτικός αστυνομικός που είχε δεχθεί επίθεση από τον 29χρονο - Real.gr

Η σύλληψη του 29χρονου, που σκότωσε με τα χτυπήματά του τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, ήταν η πέμπτη τα τελευταία τρία χρόνια. Το 2022 είχε επιτεθεί άγρια σε δημοτικό αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου.

Του ΑΛΚΗ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οπως λέει στη Realnews ο δημοτικός αστυνομικός, που δέχθηκε την επίθεση, ο 29χρονος τον είχε απειλήσει ότι θα σκοτώσει και τον ίδιο!

«Είχα πάει να ελέγξω την πινακίδα του οχήματος. Εκείνος ήρθε από πίσω και μου είπε ότι, “αν ακουμπήσεις το αυτοκίνητο θα σε μαχαιρώσω, θα σε σκοτώσω”, και είπε στον οδηγό να κάνει όπισθεν με το όχημα και να με παρασύρει. Ο οδηγός έκανε όπισθεν, ενώ ο 29χρονος με κρατούσε και με εμπόδιζε να φύγω. Στην προσπάθειά μου να φύγω, τον έσπρωξα, έπιασα τα χέρια του γιατί πήγε να με χτυπήσει και τελικά με χτύπησε το αυτοκίνητο. Πέσαμε κάτω, τότε βρήκε την ευκαιρία να με χτυπήσει στο κεφάλι», δηλώνει στην «R» ο δημοτικός αστυνομικός.

Για το βίαιο περιστατικό του 2022 ο 29χρονος είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή με τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, της εξύβρισης και της σκοπούμενης βαριάς σωματικής βλάβης. Δυστυχώς, αυτή η ποινή φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετή για να τον συνετίσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη σύλληψή του ο 29χρονος υποστήριξε ότι δεν συνειδητοποίησε πως ο 58χρονος είχε χάσει τη ζωή του από τα χτυπήματά του. «Τον χτύπησα αρκετές φορές. Εχασα την ψυχραιμία μου και θόλωσα, δεν είχα καταλάβει ότι ο 58χρονος είχε πεθάνει και έφυγα από το σημείο», ανέφερε στους αστυνομικούς. Από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο 58χρονος έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στον λαιμό, στη γνάθο και στον θώρακα, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση αιτία θανάτου ήταν το πνευμονικό οίδημα, σχετιζόμενο με υπερτροφία καρδιάς.

Το χρονικό

Ολα ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση για την προτεραιότητα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 58χρονος απηύθυνε τον λόγο στον 29χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος αντέδρασε επιθετικά και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο νεαρός αναβάτης αναχώρησε και κατευθύνθηκε προς ένα γυμναστήριο, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες, είπε σε άτομο του χώρου «ήρθα για 10 με 15 λεπτά να ηρεμήσω γιατί έχω πολλά νεύρα και θα φύγω».

Από βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει πως ο δράστης παρέμεινε για 10 λεπτά στον χώρο. Βγαίνοντας από το γυμναστήριο είπε στο ίδιο άτομο «τώρα ηρέμησα, φεύγω» και κατευθύνθηκε προς τη μηχανή του. Την ώρα που έβαζε το κράνος του, ο 58χρονος τον πλησίασε με το αυτοκίνητό του και τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δέκα λεπτών ο οδηγός του οχήματος τον περίμενε να βγει για να του επιτεθεί και αφού τον ψέκασε, ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε.

Ο 29χρονος μαζί με έναν ακόμη μοτοσικλετιστή τον καταδίωξε στους δρόμους του Νέου Κόσμου μέχρι την οδό Σουλιέ, όπου ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε δεξιά στα σταθμευμένα οχήματα. Από το παράθυρο του οδηγού, που ήταν ανοιχτό, ο 29χρονος με βαρβαρότητα του επιτέθηκε, καταφέροντάς του περισσότερα από 10 χτυπήματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, για περίπου 12 δευτερόλεπτα τον χτυπούσε. «Είχε πάρει το κεφάλι του οδηγού και του το κοπανούσε στο τιμόνι. Κανείς δεν έκανε τίποτα, απλά τον έβλεπαν. Τον χτυπούσε συνέχεια με απίστευτη βαρβαρότητα. Μετά, επέστρεψε στη μηχανή του και έφυγε σαν να μην έγινε τίποτα», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε τον 58χρονο για να τον διακομίσει στο νοσοκομείο όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Οπως είπε στην «R» ο δικηγόρος του 29χρονου, Γιάννης Γλύκας, δεν είναι ακόμα εξακριβωμένος ο χρόνος που το θύμα έχασε τη ζωή του. «Δεν υπάρχει σαφής αιτία θανάτου. Εάν τα χτυπήματα έχουν σχέση με τον θάνατο ή εάν είναι μεταγενέστερα του θανάτου. Είναι κάποιος που τον καταδιώκουν και είχε ανοικτό το παράθυρο, που σημαίνει ότι κάτι είχε ήδη πάθει. Εκεί μπορεί να οφείλεται και στο ότι προσέκρουσε στα σταθμευμένα οχήματα», δηλώνει ο δικηγόρος.