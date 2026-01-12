Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι πολυκατοικίας έπεσε πάνω σε ΙΧ και το διέλυσε - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μπαλκόνι εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας στον Νέο Κόσμο κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Το ακίνητο φαίνεται πώς ήταν ακατοίκητο τα τελευταία 60-70 χρόνια.

Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που καταπλακώθηκε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο: Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι συνέβη και έπαθα σοκ

«Ήμουν στο σπίτι είχα παρκάρει μια ώρα πριν. Ξαφνικά ακούω ένα δυνατό θόρυβο, μένω απέναντι. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι συνέβη και έπαθα σοκ. Έφτασα στο σημείο και είδα το αυτοκίνητο μου κατεστραμμένο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πάλι καλά που κάτω από τα τούβλα ήταν λαμαρίνες και δεν ήταν το κεφάλι ενός παιδιού, ενός περαστικού», περιέγραψε ο ιδιοκτήτης του ενός οχήματος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφορικά με το κόστος της ζημιάς ο κ. Αντώνης αναφέρει: «Έχω αρκετά μεγάλη ζημιά δεν έχει βγει κάποια εκτίμηση από το μάστορα ακόμη. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραμένει άγνωστος εγώ έχω κινήσει διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου».

Η πρόεδρος της επιτροπής ασφαλιστικών πρακτόρων του ΕΕΑ εξηγεί τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου

Η Χριστίνα Φυτέα, πρόεδρος της επιτροπής ασφαλιστικών πρακτόρων του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, εξηγεί: «Μιλάμε για ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο που προφανώς την ευθύνη την έχει άμεσα ο ιδιοκτήτης ή διαφορετικά αν το κτήριο αυτό είναι σε κάποια άλλη συνθήκη, θα πρέπει ο κ. Αντώνης να απευθυνθεί στην πολιτεία να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Όσον αφορά στο αυτοκίνητο δεν ξέρω αν το όχημά του έχει μεικτή ασφάλιση ιδίων ζημίων».

Η κ. Φυτέα κάνει λόγο για ιδιαίτερη περίπτωση και εξηγεί: «Δεν το βλέπουμε συχνά σαν φαινόμενο. Θα πρέπει να μιλήσει αρχικά με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, ο οποίος γνωρίζει ακριβώς και το ασφαλιστήριο που έχει. Θα πρέπει αμέσως να κάνει αναγγελία ζημιάς στην ασφαλιστική του εταιρεία έτσι ώστε να δει ακριβώς πως μπορούν να λειτουργήσουν οι παροχές».