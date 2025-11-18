Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Σε δύο προσαγωγές έχει προχωρήσει η Αστυνομία για την υπόθεση του θανάτου του 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο, μετά από τροχαίο.

του Θεοδόση Πάνου

Εξετάζεται αν πρόκειται για τους δύο άνδρες που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα και διαπληκτίστηκαν με τον ατυχό οδηγό του οχήματος.

Ο 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα, το οποίο οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι ο 58χρονος πιθανόν υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα από διερχόμενο δίκυκλο, που ενδεχομένως εμπλέκεται στο τροχαίο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 58χρονου με τους νεαρούς αναβάτες της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια.

Έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ ερευνάται ενδεχόμενη εμπλoκή των δύο αναβατών της μοτοσυκλέτας στο συμβάν.