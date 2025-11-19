Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική επίθεση σε βάρος του 58χρονου  - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που 29χρονου χτυπά με μανία τον 58χρονο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό, αρχικά φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος άνδρας να κινείται στον Νέο Κόσμο. Ξαφνικά χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο μαύρο όχημα.

Εκείνη τη στιγμή στο σημείο φτάνουν και οι 2 μηχανές με τους 3 επιβαίνοντες που τον καταδίωκαν. Και οι τρεις κατεβαίνουν από τις μηχανές τους ενώ ο 29χρονος που φοράει το κράνος της μηχανής κινείται προς τη θέση του οδηγού όπου βρίσκεται ο 58χρονος.

Θα του ρίξει περισσότερες από 10 γροθιές στον 58χρονο, ενώ θα του χτυπήσει το κεφάλι στο τιμόνι. Στη συνέχεια οι δύο φίλοι του 29χρονου θα τον πλησιάσουν και θα του ζητήσουν να σταματήσει την άγρια επίθεσή του.

Ο 29χρονος θα επιβιβαστεί και πάλι στο μηχανάκι και θα φύγει από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ασκήθηκε στον 29χρονο ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε η Εισαγγελία στον 29χρονο που φέρεται να δολοφόνησε τον 58χρονο οδηγό στον Νεο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή, προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου στο παρελθόν, αφορούσαν αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο: