Νέος Κόσμος: Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο λίγο πριν τη δολοφονική επίθεση - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο Αλβανό, λίγο πριν τελικά ο τελευταίος τού επιτεθεί στον Νέο Κόσμο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται ο 58χρονος έχει ακολουθήσει τον 29χρονο μετά από διαπληκτισμό που είχαν στον δρόμο για την προτεραιότητα και τον ψεκάζει με σπρέι.

Το θύμα είναι στο αυτοκίνητο και ο 29χρονος πάνω στη μηχανή του, όπου βλέπει το μετέπειτα θύμα του να σταματά μπροστά του και, αφού κάνει ένα μέτρο πίσω με το ΙΧ, τον ψεκάζει με σπρέι.

Ο 29χρονος Αλβανός πάει να τον κυνηγήσει τρέχοντας αρχικά και μετά επιστρέφει στη μηχανή του για να ακολουθήσει η καταδίωξη, που τελικά οδήγησε στον ξυλοδαρμό αρχικά και μετέπειτα στον θάνατο του 58χρονου άνδρα, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας.