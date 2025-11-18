Νέος Κόσμος: Μυστήριο με τον θάνατο 58χρονου μετά από τροχαίο – Μαρτυρίες ότι δέχτηκε επίθεση - Real.gr

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο όπου ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα, το οποίο οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

του Θεοδόση Πάνου

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι ο 58χρονος πιθανόν υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα από διερχόμενο δίκυκλο, που ενδεχομένως εμπλέκεται στο τροχαίο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 58χρονου με τους νεαρούς αναβάτες της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια.

Έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ ερευνάται ενδεχόμενη εμπλoκή των δύο αναβατών της μοτοσυκλέτας στο συμβάν.