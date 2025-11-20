Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από παλιότερη επίθεση του 29χρονου - «Προσπάθησε να βγάλει και μαχαίρι» - Real.gr

Πλούσιο είναι το ποινικό παρελθόν του 29χρονου που ξυλοκόπησε οδηγό στον Νέο Κόσμο, καθώς έχει συλληφθεί οκτώ φορές μέσα σε τρία χρόνια και 17 καταδικαστικές αποφάσεις, οι περισσότερες για περιστατικά ξυλοδαρμών.

Νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο ο 29χρονος δράστης της δολοφονικής επίθεσης κατά του 58χρονου στον Νέο Κόσμο φαίνεται να εμπλέκεται σε καυγά με υπάλληλο μεταφορικής εταιρείας σε παράρτημα μεταφορικής στον Ταύρο το 2023.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του ανθρώπου στο MEGA:

«Αυτός εκνευρίστηκε για αυτήν την όλη διαδικασία, άρχισε να τσακώνεται με τον υπάλληλο. Του είπε η κοπέλα ότι δεν ‘έχουμε αυτά τα πράγματα’ αυτός δαιμονίστηκε, άρχισε να βρίζει την κοπέλα με χυδαίες λέξεις. Πήγε να δείρει τον εργάτη του γραφείου, βγαίνει ο γιος μου μπαίνει ενδιάμεσος. Τρώει την πρώτη μπουνιά, δέρνει τον άλλο εργάτη χωρίς να έχει κουνηθεί ο άνθρωπος, ξανασηκώνεται ο γιος μου να σώσει τον Χρήστο, εκεί τρώει μία ακόμα καλύτερη μπουνιά».

Ο 29χρονος άρχισε να χτυπά όποιον έβλεπε μπροστά του. Τα πράγματα αγρίεψαν όταν προσπάθησε να βγάλει και μαχαίρι.

«Έχει μπει στη θέση του συνοδηγού και έχει σκύψει στο κάθισμα από κάτω να βγάλει το μαχαίρι και εκείνη την ώρα πηδάω εγώ στον αέρα τρέχοντας που έχω ακούσει ότι πάει να πάρει το μαχαίρι, τώρα λέω ‘θα μου σφάξει το παιδί μου’ και πηδάω στον αέρα και χτυπάω την πόρτα αλλά αυτός είναι τόσο γυμνασμένος που γυρίζει και βάζει το γόνατο στην πόρτα».

«Με πρόλαβαν την τελευταία στιγμή», λέει και συγκλονίζει.

«Πιάνω και την πόρτα και τον χτυπάω και του λέω ‘βρε κερατά μην βγεις με το μαχαίρι’, βγαίνει και μου καθίζει δύο μπουνιές κάτω από το ζυγωματικό, γιατί ήξερε και που να χτυπάει και εκείνη την ώρα προλαβαίνει ο γιος μου ο μεγάλος που είναι και δυνατό παιδί και τον αγκαλιάζει και εκεί τον χτυπήσαμε και σωθήκαμε».

Αυτός ο άνθρωπος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

«Αυτή είναι η δουλειά του να δέρνει τον κόσμο και μετά να κάνει εκβιασμούς», λέει ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής.