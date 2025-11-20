Νέος Κόσμος: «Σιγά θα με σκοτώσεις...» - Αποκαλύψεις σοκ για το παρελθόν του 29χρονου - Real.gr

Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη βίαιη συμπεριφορά του 29χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με μάρτυρα «κλειδί» που μίλησε στο MEGA, όλα ξεκίνησαν στην οδό Φρατζή από έναν διαπληκτισμό μεταξύ θύτη και θύματος για την προτεραιότητα, με τον 29χρονο να χτυπά με γροθιά τον 58χρονο άνδρα.

«Αυτός είναι και λίγο οξύθυμος και του έσκασε μία μπουνιά στη μούρη. Ο άλλος του είπε ‘συγγνώμη’ και αυτός όταν ακούει συγγνώμη ηρεμεί και τον άφησε και έφυγε».

Το επεισόδιο φάνηκε να έληξε εκεί και στη συνέχεια ο 29χρονος πήγε σε γυμναστήριο της περιοχής για να ηρεμήσει, όπως είπε.

«Έρχεται και λέει ‘κάπου έμπλεξα στον δρόμο, με έκλεισε κάποιος με το μηχανάκι’. Του λέω ‘σιγά θα με σκοτώσεις’ και μου απαντά ‘άντε ρε…’», λέει ο μάρτυρας.

Το βίαιο παρελθόν του 29χρονου

Όπως αποκαλύπτεται, ο 29χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, είχε απασχολήσει επανειλημμένα για επιθέσεις σε πολίτες και είχε συλληφθεί τουλάχιστον πέντε φορές. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβαζε υλικό επιδεικνύοντας τις ικανότητές του.

Η τελευταία επίθεση έγινε πριν από έναν μήνα. Ο 29χρονος ισχυρίστηκε πως οδηγός φορτηγού που έκανε μεταφορές, τον χτύπησε στον καθρέφτη.

Ο διαπληκτισμός συνεχίστηκε, με τον 29χρονο να χτυπά τον συνοδηγό και ακόμα έναν βοηθό.

«Εμείς πήγαμε να παρκάρουμε για να παραδώσουμε στο κατάστημα και αυτός ήρθε, νόμιζε ότι φύγαμε, χτυπήσαμε τον καθρέφτη και επιτέθηκε. Τρεις οδηγούς με ιδιαίτερο μένος. Τους δύο τους έριξε στο έδαφος και τους βαρούσε κλωτσιές και μπουνιές, για τέτοιο μένος μιλάμε», λέει το θύμα.

Ο 29χρονος είχε επιτεθεί επίσης και σε έναν δημοτικό αστυνομικό, χτυπώντας τον και απειλώντας τον.

Ο δημοτικός αστυνομικός, μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε ένα περιστατικό που έγινε πριν από 3 χρόνια σε ένα στενό δρόμο, στην Πλάκα. Τότε, ο 29χρονος ήταν μαζί με έναν συνάδελφό του, καθώς εργάζονταν σε μια μεταφορική εταιρεία και έκαναν μετακόμιση.

Ο δημοτικός αστυνομικός με έναν ακόμη άνδρα, τους πλησίασαν για να κάνουν έλεγχο. Υπήρξε ένταση και συγκεκριμένα, στην αρχή έγινε ένας λεκτικός διαπληκτισμός, ωστόσο πολύ γρήγορα, η ένταση πήρε διαστάσεις, με τον 29χρονο να λέει: «αν αγγίξετε το όχημα θα σας μαχαιρώσω».

Αμέσως μετά, ήρθαν στα χέρια και χτύπησε τον δημοτικό αστυνομικό στο κεφάλι προκαλώντας του σοβαρό τραύμα.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές λένε στον ΑΝΤ1 ότι ο 29χρονος είναι ένα πολύ επικίνδυνο άτομο, το οποίο δεν δίσταζε και δεν διστάζει να ασκήσει βία χωρίς την παραμικρή αφορμή.

«Κατά τη διάρκεια ενός τροχονομικού ελέγχου σε άλλο όχημα, αφού με εξύβρισε στην αρχή, έγινε πολύ επιθετικός. Όταν πήγα να ελέγξω το όχημα του μαζί με τον συγκατηγορούμενό του, μου αντιστάθηκαν και με εξύβρισαν» δήλωσε αρχικά ο δημοτικός υπάλληλος.

«Έκανε όπισθεν και πήγε να με χτυπήσει με το όχημα. Προσπάθησα να διαφύγω. Πήγε να με χτυπήσει στην αρχή ο κύριος αυτός ο… Του κράτησα τα χέρια, ήρθαμε για λίγο σε χειροπάλη και όταν με χτύπησε το αυτοκίνητο τελικά, χάνω την ισορροπία μου, μου κατάφερε δύο χτυπήματα γρήγορα στο κεφάλι, έδειχνε ότι είναι εκπαιδευμένος σε κάποια πολεμική τέχνη. Πέσαμε κάτω μαζί. Καταδικάστηκε για βαριά σωματική βλάβη γιατί το μάτι είναι ακριβώς από κάτω. Απλά πρόλαβα και έσκυψα», κατέληξε ο δημοτικός υπάλληλος.