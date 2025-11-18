Νέος Κόσμος: Τέσσερις συλλήψεις για τον θάνατο 58χρονου - Του χτύπησαν το κεφάλι στο τιμόνι - Real.gr

Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας οι εμπλεκόμενοι στον ξυλοδαρμό του 58χρονου άνδρα ο οποίος κατέληξε μετά από τροχαίο στον Νέο Κόσμο.

του Θεοδόση Πάνου

Νωρίτερα, οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει σε 2 προσαγωγές για τον μυστηριώδη θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο. Ο 58χρονος, ο οποίος πέθανε από ανακοπή μετά το τροχαίο στον Νέο Κόσμο, είχε χτυπήματα στο πρόσωπο. Τα δύο άτομα, τα οποία τελικά συνελήφθησαν, ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν μεν στο σημείο, δεν διαπληκτίστηκαν όμως αυτοί με τον 58χρονο, ενώ έδωσαν το όνομα του οδηγού της μοτοσικλέτας, τον οποίο και υπέδειξαν ως το άτομο που χτύπησε τον 58χρονο οδηγό του οχήματος. Και ο άνδρας αυτός συνελήφθη.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επίσης και ο πατέρας του ενός, καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έλεγχο, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως οι τρεις νεαροί, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, βρίσκονταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου με δύο μηχανάκια. Θεωρώντας ότι τους κλείνει τον δρόμο, διαπληκτίζονται, ενώ φέρονται να έπιασαν το κεφάλι του άνδρα και να το χτύπησαν επαλειμμένα στο τιμόνι. Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, το αυτοκίνητο του θύματος ήταν γεμάτο αίματα, «ακόμη και το παρμπρίζ ήταν σπασμένο».

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι ο 58χρονος πιθανόν υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά το τροχαίο δυστύχημα, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως έφερε τραύματα.

«Οι μηχανές ήταν πίσω από το αυτοκίνητο σαν καταδίωξη»

Σαν καταδίωξη περιέγραψε κάτοικος της περιοχής του Νέου Κόσμου όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 58χρονου.

Όπως είπε στην ΕΡΤ «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα».

«Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η αστυνομία καταδίωκε κάποιον» πρόσθεσε ο κάτοικος του Νέου Κόσμου.

Περιέγραψε, μάλιστα, ότι το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο «πέρασε δύο φορές από τη Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».