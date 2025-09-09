Νέος πνιγμός στην Κρήτη: Γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Σούγια - Real.gr

Ένας νέος πνιγμός σημειώθηκε στις θάλασσες της Κρήτης κινητοποιώντας τις Aρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν μία 57χρονη γυναίκα απολάμβανε το μπάνιο της σε θάλασσα της Σούγιας στα Χανιά.

Άγνωστο πως, η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό. Άμεσα την αντιλήφθηκε ο ναυαγοσώστης ο οποίος την έβγαλε από τη θάλασσα και άρχισε τις προσπάθειες για να την επαναφέρει στη ζωή.

Στο σημείο κλήθηκε και γιατρός από το Κέντρο Υγείας της περιοχής χωρίς ωστόσο να μπορεί να της προσφέρει κάποια βοήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.