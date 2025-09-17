Quantcast
Νέος πνιγμός στις θάλασσες της Κρήτης-Νεκρός ένας 60χρονος τουρίστας - Real.gr
Νέος πνιγμός στις θάλασσες της Κρήτης-Νεκρός ένας 60χρονος τουρίστας

09:46, 17/09/2025
Νέος πνιγμός στις θάλασσες της Κρήτης-Νεκρός ένας 60χρονος τουρίστας

Σε… υγρό τάφο μετατράπηκε η θάλασσα για έναν άντρα που άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ένας 60χρονος από την Γερμανία – άγνωστο πως – έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που βρισκόταν στην παραλία Αλυκή Σισσών του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Τον άτυχο άντρα εντόπισαν λουόμενοι που τον έβγαλαν στην ακτή ενώ ειδοποίησαν τις αρχές.

Στον 60χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Περάματος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

