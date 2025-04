New Epoch: Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στην Κηφισιά στα πρότυπα του παθητικού κτιρίου - Real.gr

Με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου στον Δήμο Κηφισιάς.

Ο Δήμος Κηφισιάς υποδέχθηκε με επιτυχία, την Παρασκευή 11 Απριλίου 2025, την εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου NEW EPOCH (eNErgy Waste solutions through development of POsitive sChool buildings as sustainable, innovative Hubs for community Engagement).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα European Urban Initiative, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2029.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, στο χαιρετισμό του επεσήμανε πως «Ως Δήμος Κηφισίας είμαστε περήφανοι που η πρόταση μας για την αναβάθμιση των σχολείων της πόλης μας έτυχε έγκρισης από European Urban Initiative. Όλοι οι συνεργάτες που συμμετέχουν στην ομάδα είναι κορυφαίοι στον χώρο τους και πιστεύουμε πως μέσα από την εμπειρία της δημιουργίας ενεργειακά αυτόνομων σχολείων, θα δημιουργήσουμε καινοτομία τόσο για τον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο όσο και για πόλεις της Ευρώπης με παρόμοια κλιματολογικά χαρακτηριστικά στην Πορτογαλία, τη νότια Ιταλία και την Κύπρο. Το έργο είναι σύνθετο και με «σκληρά» χρονοδιαγράμματα αλλά είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα να μοιραστούμε με τους εταίρους μας».

Καινοτομία & βιωσιμότητα για το σχολείο του αύριο

Ο Δήμος Κηφισιάς, ως Επικεφαλής Εταίρος, ηγείται ενός φιλόδοξου και καινοτόμου έργου που στοχεύει στη μετατροπή τριών σχολικών μονάδων της περιοχής σε παθητικά κτίρια με θετικό ενεργειακό ισοζύγιο, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας. Τα σχολεία αυτά θα λειτουργούν ως πρότυπα κλιματικής ουδετερότητας, αλλά και ως ζωντανοί κόμβοι συμμετοχής της τοπικής κοινότητας.

Επιστημονικές και τεχνολογικές συνεργασίες

Το έργο NEW EPOCH υλοποιείται με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημονικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων: Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Ερευνητικοί Φορείς: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ) Πολιτιστικός και Ιδιωτικός Τομέας: DomX, Electra Energy, Easy Green, Onus Architecture, Μουσείο Γουλανδρή, Premium Consulting, Istorima Πρωτοποριακές Τεχνολογίες και Συμμετοχή της Μαθητικής Κοινότητας

Το έργο εισάγει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, όπως η μεθοδολογία Streamlined Renovation (ΕΙΠΑΚ) και ένα προκατασκευασμένο σύστημα εξωτερικής ανακαίνισης τοιχοποιίας από την Easy Green, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, βασικός πυλώνας του έργου αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή της DomX, οι μαθητές θα εκπαιδευτούν να λειτουργούν ως ενεργειακοί σύμβουλοι, ενισχύοντας την οικολογική τους ευαισθησία τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Το Μουσείο Γουλανδρή θα οργανώσει βιωματικά εργαστήρια για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ το Istorima θα καταγράψει την εξέλιξη του έργου και τις ιστορίες των ανθρώπων που το υλοποιούν.

Στρατηγική για την κλιματική ουδετερότητα

Το έργο NEW EPOCH αποτελεί την αφετηρία ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών και δημοτικών υποδομών του Δήμου Κηφισιάς. Οι μελέτες και στρατηγικές που θα αναπτυχθούν με τη συμβολή των συνεργαζόμενων φορέων (Premium Consulting, ΕΜΠ, ΕΙΠΑΚ, Electra Energy, ΕΚΠΑ) θα αξιοποιηθούν για την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση του Δήμου.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο φιλοδοξεί να καταστήσει την Κηφισιά πρότυπο βιώσιμης πόλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας τη θέση της στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης στον τομέα της εκπαίδευσης και των δημόσιων υποδομών.