Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...» - Real.gr

Για την περιπέτεια υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Τον Αύγουστο, ο καταξιωμένος ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως η εδώ και 60 χρόνια σύζυγό του, επίσης ηθοποιός Χρυσούλα Διαβάτη, πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τώρα σε συνέντευξή του στο Happy Day μίλησε για την καθημερινότητά τους αλλά και την πίστη του πως σύντομα θα την ξαναδούμε στη σκηνή.

«Καλά είμαι, φορτωμένος πολύ, προβληματισμένος πολύ λόγω της Χρυσούλας και αυτό που της συνέβη, ανέλπιστα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε, να μπορέσει να ξαναβρεθεί στον χώρο του θεάτρου και στην τηλεόραση» ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η σύζυγός του βρίσκεται πλέον στο σπίτι, όπου τη φροντίζει μία γυναίκα και πως η κατάστασή της έχει βελτιωθεί. «Η Χρυσούλα είναι σε καλύτερη κατάσταση, την έχουμε στο σπίτι και έχουμε μια γυναίκα που την φροντίζει.

Ερωτηθείς εάν βοηθάει ο ίδιος στο σπίτι, ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν ξέρω πολλά. Είμαι καλομαθημένος και από τη μητέρα μου αλλά περισσότερο από τη Χρυσούλα που τα αναλάμβανε όλα. Μου λείπει η καθημερινότητα, αλλά δεν γκρινιάζω, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο πώς συνέβη το πρόβλημα υγείας της ηθοποιού με το αυτοάνοσο, ο Νικήτας Τσακίρογλου απάντησε πως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. «Αυτά δε σε ρωτάνε, κάποια στιγμή ανέλπιστα, απότομα συνέβη αυτό που της συνέβη. Η Χρυσούλα δεν είχε κάτι που να προετοιμάσει την κατάσταση. Ήταν στο σπίτι. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο. Φαίνεται πως η επιστήμη σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να βοηθήσει».

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μακροχρόνια σχέση του με τη Χρυσούλα Διαβάτη, περιγράφοντας τον δεσμό τους ως βαθιά ουσιαστικό. «Πάνω από 60 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ο γάμος μας δεν πέρασε κρίση γιατί είχαμε μια κατανόηση και προσέχαμε και σεβόμασταν ο ένας τον άλλον», ανέφερε ο Νικήτας Τσακίρογλου.