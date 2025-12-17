Νίκος Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα, είναι επικίνδυνος» - Real.gr

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε από τον Νίκο Παππά, ο οποίος τέθηκε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας το περιστατικό.

Ο κ. Γιαννόπουλος περιέγραψε το περιστατικό που σημειώθηκε όταν ο δημοσιογράφος βρισκόταν μαζί με άλλους συναδέλφους του σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο στην πόλη του Στρασβούργου.

«Βρισκόμασταν στο εστιατόριο και μετά από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα το μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά» είπε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα… Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών».

«Του είπα μην τολμήσεις να με ξανακουμπήσεις και μου απάντησε πάμε έξω να λογαριαστούμε» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος και διευκρίνισε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι ο ευρωβουλευτής θα τον χτυπούσε.

«Όταν περάσαμε το κατώφλι, ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω» είπε ο Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης από τον Νίκο Παππά.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Νίκου Γιαννόπουλου: